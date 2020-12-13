«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Сегодня, 13 декабря, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мери» в Саутгемптоне. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты — Эдварт Смарт и Дерек Итон. Резервный рефери — Гэвин Уорд.
«Саутгемптон» набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят также «Ливерпуль» (24) и «Челси» (22).
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