Фавр — о 1:5 в матче со «Штутгартом»: это катастрофа
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал результат в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (1:5).
«Это была катастрофа. Ужасный матч. Мы были плохи в отборе мяча и совершили множество серьёзных ошибок. Это трудно объяснить. Если команда постоянно проигрывает в борьбе за мяч, у вас проблемы. „Штутгарт“ выглядел хорошо, а мы играли ужасно. Это никуда не годится. Мы хотели добиться большего во втором тайме, но ничего не вышло», — приводит слова Фавра Goal.com.
«Боруссия» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Германии до трёх матчей (два проигрыша, одна ничья). Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на пять очков.
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