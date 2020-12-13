Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фавр — о 1:5 в матче со «Штутгартом»: это катастрофа

Фавр — о 1:5 в матче со «Штутгартом»: это катастрофа
Футбол / Германия 0

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал результат в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (1:5).

«Это была катастрофа. Ужасный матч. Мы были плохи в отборе мяча и совершили множество серьёзных ошибок. Это трудно объяснить. Если команда постоянно проигрывает в борьбе за мяч, у вас проблемы. „Штутгарт“ выглядел хорошо, а мы играли ужасно. Это никуда не годится. Мы хотели добиться большего во втором тайме, но ничего не вышло», — приводит слова Фавра Goal.com.

«Боруссия» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Германии до трёх матчей (два проигрыша, одна ничья). Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на пять очков.

Хуммельс после разгрома в матче со «Штутгартом» раскритиковал тактику «Боруссии» Д
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020