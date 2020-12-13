Евсеев: «Сочи» обыграл «Спартак» на поле, не за его пределами. Истерия высосана из пальца

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) и поделился мнением о конфликте, возникшем в конце матча между представителями клубов.



«Был на матче «Сочи» — «Спартак» и всё видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать. Знаете, когда играл против «Спартака», всё то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру, — это одно. То, что люди видят, — другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией… Увести разговор к обвинениям соперника… Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами.

И ещё, у нас все говорят, что русским тренером надо учиться у иностранцев. Бесков из атакующего игрока Сочнова сделал потрясающего защитника, Романцев из игрока атаки Мамедова сделал потрясающего защитника, Прокопенко из нападающего Никифорова сделал потрясающего защитника. Вчера мы снова увидели чудо, как из центрального защитника Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего, способного решить все проблемы в атаке «Спартака». Будем учиться! Надо перенимать опыт», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».