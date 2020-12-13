«Локомотив» опубликовал десятичасовое видео с певцом Игорем Николаевым на трибуне стадиона

«Локомотив» опубликовал десятичасовое видео с певцом Игорем Николаевым. В ролике артист активно поддерживает «железнодорожников» на трибуне стадиона.

«У вас есть пять причин, чтобы досмотреть до конца видео, как Игорь Николаев поддерживает «Локо». Забываем про все дела и готовимся так же болеть за команду в матче с «Краснодаром», — написала пресс-служба красно-зелёных.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива».

«Краснодар» примет «Локомотив» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 13 декабря. Начало — в 16:30 мск.

«Локо» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (24) — на 9-м месте. В тройку лидеров турнира входят петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).