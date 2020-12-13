«Тамбов» — «Рубин»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Тамбов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Рубин». Опубликованы составы команд.

«Тамбов»: Рыжиков, Шахов, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасёв, Кабахидзе, Николас, Тилль, Меренчуков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Килин.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Меркулов, Бегич, Тарасов, Иг. Коновалов, Зуев, Бакаев, Климов, Косарев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).