Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» — «Рубин»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Рубин»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Тамбов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Рубин». Опубликованы составы команд.

«Тамбов»: Рыжиков, Шахов, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасёв, Кабахидзе, Николас, Тилль, Меренчуков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Килин.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Меркулов, Бегич, Тарасов, Иг. Коновалов, Зуев, Бакаев, Климов, Косарев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020