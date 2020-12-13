«Тамбов» — «Рубин»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Тамбов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Рубин». Опубликованы составы команд.
«Тамбов»: Рыжиков, Шахов, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасёв, Кабахидзе, Николас, Тилль, Меренчуков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Килин.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.
Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Меркулов, Бегич, Тарасов, Иг. Коновалов, Зуев, Бакаев, Климов, Косарев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
- 13 декабря 2020
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