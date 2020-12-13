Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Арсенала»: из-за Рашфорда и Бельерина горжусь, что являюсь частью футбола

Экс-игрок «Арсенала»: из-за Рашфорда и Бельерина горжусь, что являюсь частью футбола
Футбол / Англия 0

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Матьё Фламини отметил, что игрокам и клубам важно высказываться на важные темы.

«На протяжении многих лет игрокам было сложно говорить о вещах, не относящихся к футболу. Но мир меняется, и многое стало другим. Спорт, футбол дают возможность молодому поколению мечтать. Вот почему спорт должен стать более важным символом, чем раньше. Игроки и клубы поняли, что их мнение важно. Вижу, многие футболисты решили использовать свою известность, чтобы оказать положительное влияние и добиться изменений. Показательной была ситуация с Рашфордом и детьми. Сейчас гораздо больше спортсменов решили говорить и бороться за важные дела.

Сейчас разговоры о важном не такое табу, как раньше. Люди чаще делятся своим мнением, и футболисты могут и должны это делать, особенно через социальные сети. Рашфорд и Бельерин заставляют гордиться тем, что я являюсь частью футбольного сообщества», — приводит слова Фламини NSS Sports.

Бельерин: неважно, человек какой сексуальной ориентации носит футболку с твоим именем
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020