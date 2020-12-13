Экс-игрок «Арсенала»: из-за Рашфорда и Бельерина горжусь, что являюсь частью футбола

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Матьё Фламини отметил, что игрокам и клубам важно высказываться на важные темы.
«На протяжении многих лет игрокам было сложно говорить о вещах, не относящихся к футболу. Но мир меняется, и многое стало другим. Спорт, футбол дают возможность молодому поколению мечтать. Вот почему спорт должен стать более важным символом, чем раньше. Игроки и клубы поняли, что их мнение важно. Вижу, многие футболисты решили использовать свою известность, чтобы оказать положительное влияние и добиться изменений. Показательной была ситуация с Рашфордом и детьми. Сейчас гораздо больше спортсменов решили говорить и бороться за важные дела.
Сейчас разговоры о важном не такое табу, как раньше. Люди чаще делятся своим мнением, и футболисты могут и должны это делать, особенно через социальные сети. Рашфорд и Бельерин заставляют гордиться тем, что я являюсь частью футбольного сообщества», — приводит слова Фламини NSS Sports.
- 13 декабря 2020
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