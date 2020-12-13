Петр Чех может сыграть за резервную команду «Челси»

38-летний чешский вратарь Петр Чех, возобновивший игровую карьеру в составе «Челси», может сыграть за резервную команду лондонского клуба с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Athletic.
По информации источника, «Челси» не хочет задействовать в матче, который состоится 14 декабря, основного голкипера резервной команды Лукаса Бергстрёма, так как накануне он сыграл за «Челси» U18. В теории его может заменить хорватский вратарь Карло Жигер, но 19-летний футболист – часть первой команды и находится с ней в одном пузыре. «Челси» предпочитает, чтобы Жигер оставался с основной командой. Напомним, Чех также находится в резерве основной команды, но в иерархии голкиперов находится выше Жигера.
Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».
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