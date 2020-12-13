«Краснодар» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Краснодар» — «Локомотив». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Краснодар» набрал 24 очков в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (28) — на 7-м месте. В тройку лидеров турнира входят петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).
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