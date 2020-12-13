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«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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В матче «Краснодар» — «Локомотив» произошла замена арбитра на VAR

В матче «Краснодар» — «Локомотив» произошла замена арбитра на VAR
Футбол / РПЛ 0

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив» произошла замена арбитра на VAR. Вместо Павла Шадыханова работать на матче будет Евгений Турбин, сообщается в телеграм-канале Российского футбольного союза.

Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Локомотив».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Краснодар» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (28) — на 7-м месте. В тройку лидеров турнира входят петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).

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