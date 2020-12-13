Слуцкий — о качестве поля в Саранске: вернулись в снежное дерби в 90-е годы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» оценил качество газона на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.



«Посмотрев на качество поля, хочу сказать, какие бы две команды сегодня ни вышли на футбольное поле, если это можно назвать футбольным полем, они будут иметь очень серьёзные проблемы не столько в борьбе друг с другом, сколько с полем. Крайне удивительна ситуация, когда в Туле играется матч «Ахмат» — «Ростов», в прошлом туре играют «Сочи» — «Ахмат», в регионах, где можно и нужно играть в футбол в это время года. Таких полей, как в Саранске, давно не встречал. Вернулись в снежное дерби в 90-е годы», — сказал Слуцкий в видео, опубликованном на странице «Рубина» в «Твиттере».

Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Рубин».