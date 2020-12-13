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«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
Футбол / Англия 0

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Гарри Леннард. Резервный рефери — Тим Робинсон.

«Кристал Пэлас» набрал 16 очков в 11 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (24) — на первом месте. В тройку лидеров турнира входят также «Ливерпуль» (24) и «Челси» (22). Действующим чемпионом являются подопечные Юргена Клоппа.

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