Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-форвард «Спартака» Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

Экс-форвард «Спартака» Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений
Футбол / РПЛ 0

Нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промес, известный в России по выступлению за московский «Спартак», арестован полицией по подозрению в нанесении серьёзных ножевых ранений, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, инцидент с участием Промеса произошёл в конце июля во время семейной вечеринки. Во время вечеринки один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту форвард сборной Нидерландов. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет. Футболист находится в СИЗО.

Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020