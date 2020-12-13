Экс-форвард «Спартака» Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

Нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промес, известный в России по выступлению за московский «Спартак», арестован полицией по подозрению в нанесении серьёзных ножевых ранений, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, инцидент с участием Промеса произошёл в конце июля во время семейной вечеринки. Во время вечеринки один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту форвард сборной Нидерландов. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет. Футболист находится в СИЗО.
Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи».
- 13 декабря 2020
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