Георгий Щенников: в нынешнем году в футболе очень много непредсказуемых результатов

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников поделился мнением о нынешнем сезоне.



«Этот сезон самый необычный для меня, как, наверное, для всех. В прошлом году меня преследовали травмы, в личном плане он был намного тяжелее. Сейчас я играю, и это самое главное.



Этот чемпионат такой, что возраст точно отходит на второй план. Никто ни от чего не застрахован — сдаёт, например, команда тесты перед важным матчем, и выясняется, что кому-то играть нельзя. В нынешнем году в футболе очень много непредсказуемых результатов, крупных побед. Сложно загадывать наперёд, что будет по весне, всем остается идти от игры к игре, не зная, что произойдет завтра. Вполне возможно, что победит на этот раз не самый опытный, а тот, кому удастся избежать серьёзных проблем со здоровьем на дистанции чемпионата.

Мы настроены всех обыгрывать, стараемся закрепиться на первых строчках. Команда у нас молодая, но в тоже время и достаточно опытная. Мы поиграли вместе, костяк с прошлого года сохранился, добавились новые футболисты. Сделаем всё, чтобы выступить максимально успешно", — приводит слова Щенникова официальный сайт ЦСКА.