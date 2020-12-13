Созин: Тедеско отводит от себя угрозу. За его жест Моуринью дисквалифицировали на 5 матчей

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал, что главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско грозит серьёзное наказание за жесты и слова после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).



«Страсти по теме с Тедеско не утихают, он опять говорит, что его здесь не уважают. Кажется, он отводит угрозу от себя: я видел кадр со вчерашнего матча, где он показывает руки, будто скованные в наручниках. Это жест Моуринью, его вчера показал Тедеско. И за такое Моуринью дисквалифицировали в Италии на пять матчей и дали большой штраф. Так Моуринью пытался обвинить соперников в коррупции. За такие жесты в цивилизованном чемпионате по головке не погладят. Тедеско считает наш чемпионат нецивилизованным? Клубные пристрастия важны. Но в этом случае страдает имидж Российского футбольного союза, а это совсем другое дело.



Кстати, в Германии за вопрос про деньги в подтрибунном помещении Тедеско могло бы грозить уголовное дело. Такие намёки, даже делая скидки на слабое знание языка Тедеско, наводит на мысль, что он не верит в честность Джанаева и «Сочи».



Думаю, Тедеско хочет подстелить себе соломку перед игрой с «Зенитом», чтобы в случае поражения сказать, что не может работать в такой обстановке. Мне хотелось бы ошибаться, ведь матч «Зенита» и «Спартака» центральный в чемпионате. А за своими жестами ему нужно следить внимательнее», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Доменико Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта после матча с «Сочи»