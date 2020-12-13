Ловчев — о матче «Сочи» — «Спартак»: дальше футболом не пахнет, только передрягами

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о конфликте, возникшем в конце матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1) между представителями клубов.
«Все вы и мы, я сейчас обращаюсь ко всем футбольным людям, делаем некое шоу под названием футбол. Чем дальше вы уйдете от самого футбола, тем хуже и хуже будет. Тем больше люди будут говорить: «За что они получают деньги?» А получают они деньги за вот такой гол, который Нобоа забил «Спартаку». Хочу обратиться ко всем. Давайте прекратите это, дальше футболом не пахнет, а только вашими передрягами. Ребята, остановитесь, скоро у вас не футбол будет, а бои без правил», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) — на втором месте.
- 13 декабря 2020
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