«Спартак» подаст жалобу в РФС на судейство в матче с «Сочи»

«Спартак» направит жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза из-за неназначенных пенальти в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).
«Будет жалоба на неназначение двух пенальти», — сказал директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.
«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» (35) — на втором месте. В заключительном туре РПЛ 2020 года 16 декабря сочинцы примут московское «Динамо». Начало — в 18:00 мск. Красно-белые в этот же день на выезде встретятся с «Зенитом». Начало — в 20:00 мск.
- 13 декабря 2020
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