Ван дер Варт — о Роналду и Месси: предпочитаю Криштиану из-за его менталитета

Бывший игрок мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварде «Барселоны» Лионеле Месси.



«Лучший футболист, с кем когда-либо играл, — это Роналду. Мне посчастливилось играть с ним в „Реале“. Он машина, способная забить 700 голов за карьеру. Больше никогда не будет таких футболистов, как Роналду и Месси. Но я предпочитаю Роналду из-за его менталитета. Он везде побеждал», — приводит слова ван дер Варта Tuttosport.

Ван дер Варт выступал за амстердамский «Аякс», «Гамбург», мадридский «Реал», «Тоттенхэм Хотспур» и другие команды. В 2010 году ван дер Варт стал серебряным призёром чемпионата мира в ЮАР в составе национальной команды Нидерландов. Футболист завершил международную карьеру в 2013 году.