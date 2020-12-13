Ван дер Варт — о Роналду и Месси: предпочитаю Криштиану из-за его менталитета

Бывший игрок мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
«Лучший футболист, с кем когда-либо играл, — это Роналду. Мне посчастливилось играть с ним в „Реале“. Он машина, способная забить 700 голов за карьеру. Больше никогда не будет таких футболистов, как Роналду и Месси. Но я предпочитаю Роналду из-за его менталитета. Он везде побеждал», — приводит слова ван дер Варта Tuttosport.
Ван дер Варт выступал за амстердамский «Аякс», «Гамбург», мадридский «Реал», «Тоттенхэм Хотспур» и другие команды. В 2010 году ван дер Варт стал серебряным призёром чемпионата мира в ЮАР в составе национальной команды Нидерландов. Футболист завершил международную карьеру в 2013 году.
- 13 декабря 2020
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