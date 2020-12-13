Артета не исключил возвращения Озила в заявку «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не исключил возвращения полузащитника Месута Озила в заявку в январское дозаявочное окно.



«Сейчас Месута нет в команде. Пока я сосредоточен только на тех игроках, которые могут нам помочь в ближайших матчах. Но, что бы ни случилось в январе, у нас ещё есть время всё решить. Никогда нельзя ничего исключать», — приводит слова испанского специалиста Goal.com.



32-летний немецкий полузащитник выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020 года. Контракт Озила с «пушкарями» заканчивается 30 июня 2021 года.



Лондонский «Арсенал», набрав 13 очков в 11 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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