Кандидат в президенты «Барсы»: если Месси не пойдёт на снижение з/п, его не будет в клубе

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо сказал, что капитана клуба Лионеля Месси не будет в команде, если аргентинец не пойдёт на снижение зарплаты из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

«Мы попросим Месси пожертвовать зарплатой, чтобы продлить контракт с «Барселоной» в этот сложный для клуба период. Лео написал самые удивительные страницы в истории клуба, и мы должны уважать наших игроков. Но реальность требует больше жертв, и в зависимости от ситуации будем просить об этой жертве. Честно говоря, если в конце концов не будет договорённости, Месси не будет в Барселоне», — цитирует Руссо saudi24news.com.

Напомним, Месси хотел покинуть клуб минувшим летом, но потом согласился доработать контракт, который истекает в 2021 году.