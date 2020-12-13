«Краснодар» — «Локомотив»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Локомотив».



«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Ионов, Классон, Олссон, Кабелла, Берг.



Запасные: Черников, Адамов, Чернов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вильена, Марков, Сулейманов, Вандерсон.



«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев, Крыховяк, Эдер.



Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Галанин, Куликов, Титков, Иосифов, Агеев, Камано.

«Краснодар» набрал 24 очков в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (28) — на 7-м месте. В тройку лидеров турнира входят петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).