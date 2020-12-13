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«Спартак» назначил Франко Камоцци трансферным консультантом клуба

«Спартак» назначил Франко Камоцци трансферным консультантом клуба
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что красно-белые подписали соглашение с агентством Франко Камоцци.

«Клуб подписал с Франко Камоцци договор на оказание консалтинговых услуг. В том случае, если его консультации приведут к трансферу футболиста, он будет получать вознаграждение. Камоцци работает непосредственно с Дмитрием Поповым и консультирует скаутов «Спартака» по европейскому рынку, не являясь при этом штатным сотрудником клуба», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

Напомним, недавно «Спартак» покинул генеральный директор Шамиль Газизов. Он занял пост гендиректора клуба в конце прошлого сезона, сменив Томаса Цорна. Некоторые СМИ утверждали, что Газизов решил покинуть «Спартак» из-за назначения спортивного директора, которым стал Дмитрий Попов.

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