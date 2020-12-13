Игрок «Саутгемптона» в матче с «Шеффилд Юнайтед» отдал голевой пас плечом. Видео

В стартовом матче воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Шеффилд Юнайтед». Матч проходит в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Идёт 42-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт хозяевами на 34-й минуте матча — после скидки плечом от защитника «святых» Яна Беднарека нападающий Че Адамс ударом в касание с угла вратарской отправил мяч точно в цель. Это уже четвёртый гол 24-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

Видео гола Адамса после передачи плечом от Беднарека

Че Адамс с 2014 по 2016 год выступал за «Шеффилд Юнайтед».



«Саутгемптон» набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (1) — на последнем, 20-м месте.