Игрок «Саутгемптона» в матче с «Шеффилд Юнайтед» отдал голевой пас плечом. Видео
В стартовом матче воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Шеффилд Юнайтед». Матч проходит в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Идёт 42-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт хозяевами на 34-й минуте матча — после скидки плечом от защитника «святых» Яна Беднарека нападающий Че Адамс ударом в касание с угла вратарской отправил мяч точно в цель. Это уже четвёртый гол 24-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
Видео гола Адамса после передачи плечом от Беднарека
Че Адамс с 2014 по 2016 год выступал за «Шеффилд Юнайтед».
«Саутгемптон» набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (1) — на последнем, 20-м месте.
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