Ротенберг: Тедеско неправ на 200%. В спорте важно уметь с честью проигрывать

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал конфликт с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско, который возник после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«Тут комментарии не нужны. Это заслуженная победа, все это видели. А Тедеско неправ на 200%. Нужно уметь с честью выигрывать. А ещё больше в спорте важно уметь с честью проигрывать», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

Наставник красно-белых повздорил с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым после матча, а в перерыве встречи конфликтовал с тренером голкиперов сочинцев Дмитрием Бородиным. Оба клуба планируют подать жалобы на неподобающее поведение представителей команд. РПЛ и РФС также прокомментировали эту ситуацию.