«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на домашнем стадионе «орлов» — «Селхёрст Парк». Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Клайн, Кэхилл, Куйяте, ван Анхольт, Шлупп, Миливоевич, Эзе, Макартур, Заха, Бентеке.



Запасные: Батлэнд, Уорд, Томкинс, Ридевальд, Таунсенд, Айю, Батшуайи.



«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Сиссоко, Н'Домбеле, Хёйбьерг, Бергвейн, Сон Хын Мин, Кейн.



Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Доэрти, Алли, Ло Чельсо, Моура.



Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (16) — на 13-м месте.

Проморолик к матчу «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»