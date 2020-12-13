Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Появились подробности трансфера Погба в «МЮ» в 2016 году. Игрок хотел в «Барселону»

Появились подробности трансфера Погба в «МЮ» в 2016 году. Игрок хотел в «Барселону»
Футбол / Англия 0

Стали известны очередные подробности трансфера французского полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, Погба мечтал перейти в каталонскую «Барселону», но у «блауграна» в то время не было финансовых возможностей для осуществления этой сделки. Также Погба высоко оценивал «Реал».

«Манчестер Юнайтед» сумел убедить полузащитника вернуться в родной для него клуб, сказав, что в Испании он будет пятым среди лучших футболистов лиги. Также руководство манкунианцев подкрепило это диаграммами, демонстрировавшими, сколько взаимодействий в соцсетях было связано с его именем, когда речь шла о «МЮ», и сравнили данные показатели с упоминанием его в контексте мадридского «Реала».

Трансфер состоялся в 2016 году и обошёлся манкунианцам в € 105 млн.

Поль Погба: всегда буду сражаться за «Манчестер Юнайтед». Бла-бла — это неважно
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020