Появились подробности трансфера Погба в «МЮ» в 2016 году. Игрок хотел в «Барселону»

Стали известны очередные подробности трансфера французского полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает The Athletic, Погба мечтал перейти в каталонскую «Барселону», но у «блауграна» в то время не было финансовых возможностей для осуществления этой сделки. Также Погба высоко оценивал «Реал».
«Манчестер Юнайтед» сумел убедить полузащитника вернуться в родной для него клуб, сказав, что в Испании он будет пятым среди лучших футболистов лиги. Также руководство манкунианцев подкрепило это диаграммами, демонстрировавшими, сколько взаимодействий в соцсетях было связано с его именем, когда речь шла о «МЮ», и сравнили данные показатели с упоминанием его в контексте мадридского «Реала».
Трансфер состоялся в 2016 году и обошёлся манкунианцам в € 105 млн.
- 13 декабря 2020
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