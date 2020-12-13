ЦСКА — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 13 декабря, состоится матч ЦСКА — «Урал». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



ЦСКА набрал 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят также санкт-петербургский «Зенит» (38) и московский «Спартак» (35), однако эти команды уже провели матчи 18-го тура.