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Куман перед всей командой обвинил Пуча в сливе информации из «Барселоны»

Куман перед всей командой обвинил Пуча в сливе информации из «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обвинил полузащитника Рики Пуча в том, что он организовал утечку информации из каталонского клуба, сообщает Football Espana.

«Ты сливаешь информацию прессе», — сказал Куман футболисту при всей команде.

Перед началом сезона Куман предложил Пучу искать новый клуб. Пуч ни разу не вышел в стартовом составе «Барселоны» в нынешнем сезоне, сыграв в 4 матчах.

Ранее сообщалось, что футболистам «Барселоны» не нравится тактическая схема, которую применяет главный тренер. По мнению некоторых игроков, схема 4-2-3-1 недостаточно им знакома и дефицит опыта вызывает тактический дисбаланс. Футболисты считают, что в таком случае четыре игрока атакуют, четыре защищаются, а в центре поля остаются только двое. В раздевалке считают, что команда и не атакует, и не защищается.

Куман прокомментировал слухи о недовольстве игроков «Барселоны» тактической схемой
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