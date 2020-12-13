Куман перед всей командой обвинил Пуча в сливе информации из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обвинил полузащитника Рики Пуча в том, что он организовал утечку информации из каталонского клуба, сообщает Football Espana.
«Ты сливаешь информацию прессе», — сказал Куман футболисту при всей команде.
Перед началом сезона Куман предложил Пучу искать новый клуб. Пуч ни разу не вышел в стартовом составе «Барселоны» в нынешнем сезоне, сыграв в 4 матчах.
Ранее сообщалось, что футболистам «Барселоны» не нравится тактическая схема, которую применяет главный тренер. По мнению некоторых игроков, схема 4-2-3-1 недостаточно им знакома и дефицит опыта вызывает тактический дисбаланс. Футболисты считают, что в таком случае четыре игрока атакуют, четыре защищаются, а в центре поля остаются только двое. В раздевалке считают, что команда и не атакует, и не защищается.
- 13 декабря 2020
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:18
-
17:11
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:35
-
16:24
-
16:24
-
16:16
-
16:15
-
16:08
-
15:52
-
15:43
-
15:35
-
15:21
-
15:21
-
15:18
-
15:11
-
15:10
-
14:57
-
14:56
-
14:39
-
14:23
-
14:17