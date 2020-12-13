Куман перед всей командой обвинил Пуча в сливе информации из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обвинил полузащитника Рики Пуча в том, что он организовал утечку информации из каталонского клуба, сообщает Football Espana.

«Ты сливаешь информацию прессе», — сказал Куман футболисту при всей команде.

Перед началом сезона Куман предложил Пучу искать новый клуб. Пуч ни разу не вышел в стартовом составе «Барселоны» в нынешнем сезоне, сыграв в 4 матчах.

Ранее сообщалось, что футболистам «Барселоны» не нравится тактическая схема, которую применяет главный тренер. По мнению некоторых игроков, схема 4-2-3-1 недостаточно им знакома и дефицит опыта вызывает тактический дисбаланс. Футболисты считают, что в таком случае четыре игрока атакуют, четыре защищаются, а в центре поля остаются только двое. В раздевалке считают, что команда и не атакует, и не защищается.