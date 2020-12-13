Хазенхюттль: хотим писать историю «Саутгемптона»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу «святых» в матче 12-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:0).



«Это была ещё одна очень хорошая игра в матче с соперником, который никогда не сдаётся. В прошлом мы бодались с командами, которые играют с низкой обороной, но теперь у нас есть больше возможностей, терпения и качества при игре с мячом. Речь идёт о вере в то, что рано или поздно мы сможем забить. Моменты, когда мы забивали, были идеальными. Нелегко играть с командой, которой нечего терять.



Совсем другие эмоции, играя с болельщиками на трибунах. Очень приятно, что они вернулись на стадион. Мы хотели показать, чему мы научились за то время, пока их не было на трибунах.



Каждая часть нашей игры улучшилась, с мячом и без него. Мы стараемся улучшаться по всем фронтам. Это новая история нашего клуба, и мы хотим продолжать писать её», — приводит слова австрийского специалиста BBC.

Видео победного гола «Саутгемптона» в матче с «шеффилд Юнайтед»

«Саутгемптон» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (1) — на последнем, 20-м месте.