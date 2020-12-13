«Ахмат» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 18-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Ростов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Ассистенты — Дмитрий Чельцов (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Ростов» набрал 29 очков в 17 турах. Клуб из Ростова-на-Дону занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат», набрав 25 очков, находится на 9-м месте.

В тройку лидеров турнира входят «Зенит» (38), «Спартак» (35) и ЦСКА 33. Кроме ЦСКА остальные команды из топ-3 уже провели свои матчи 18-го тура.