Дортмундская «Боруссия» объявила об увольнении Фавра

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» в «Твиттере» сообщила об уходе Люсьена Фавра с поста главного тренера.

«Люсьен Фавр больше не работает тренером „Боруссии“. После домашнего поражения со счётом 1:5 руководители клуба единогласно решили освободить от обязанностей Фавра и его помощника тренера Манфреда Стефеса. Решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» назначен помощник Фавра Эдин Терзич.

Накануне дортмундская «Боруссия» под руководством Фавра проиграла «Штутгарту» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 1:5. Специалист назвал проигрыш катастрофой.



«Боруссия» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Германии до трёх матчей (два проигрыша, одна ничья). Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на пять очков.



Фавр возглавил дортмундскую «Боруссию» в 2018 году. Через год команда под руководством швейцарского специалиста выиграла Суперкубок Германии.