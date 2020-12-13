Депай может перейти из «Лиона» в «ПСЖ» зимой

Форвард «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «ПСЖ», утверждает Le Parisien. По данным источника, Депай может сменить клуб уже во время ближайшего зимнего трансферного окна.

Сам 26-летний форвард хочет покинуть «Лион». При этом лидеры «ПСЖ», включая Мбаппе и Неймара, не против такого перехода.

В текущем сезоне Депай провёл 13 матчей за «Лион», он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт Депая с французским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Депай может перейти в «Барселону». Футболиста, по данным СМИ, в команде хотел видеть главный тренер Рональд Куман, с которым они вместе работали в сборной Нидерландов. При этом сам Депай также давал понять, что заинтересован в переходе в «Барселону».