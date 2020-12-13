Игроки «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» забыли про BLM. Видео

В очередном матче воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч проходит на домашнем стадионе «орлов» — «Селхёрст Парк». Идёт 35-я минута матча, счёт 1:0 в пользу гостей.



В каждом матче АПЛ перед стартовым свистком игроки участвуют в акции Black Lives Matter (BLM). Однако перед началом матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» нападающий хозяев Кристиан Бентеке и вингер гостей Сон Хын Мин забыли об этом и, услышав свисток арбитра, побежали в сторону ворот «шпор».

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Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (16) — на 13-м месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур».