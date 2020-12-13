Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» забыли про BLM. Видео

Игроки «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» забыли про BLM. Видео
Футбол / Англия 0

В очередном матче воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч проходит на домашнем стадионе «орлов» — «Селхёрст Парк». Идёт 35-я минута матча, счёт 1:0 в пользу гостей.

В каждом матче АПЛ перед стартовым свистком игроки участвуют в акции Black Lives Matter (BLM). Однако перед началом матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» нападающий хозяев Кристиан Бентеке и вингер гостей Сон Хын Мин забыли об этом и, услышав свисток арбитра, побежали в сторону ворот «шпор».

Видео всех интересных моментов матчей АПЛ смотрите на «Чемпионате»

Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (16) — на 13-м месте.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020