Васин и Шкурин — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч 18-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Дзагоев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Шкурин, Эджуке.

Запасные: Тороп, Карпов, Ахметов, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Чалов, Гайч.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Ефремов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Золотов, Кузьмичёв, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Караев, Татаринов.

Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).