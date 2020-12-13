Гендиректор «Рубина»: слова и поведение Тедеско нужно рассмотреть комитету по этике РФС

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал конфликт, который произошёл в подтрибунном помещении по окончании матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). Главный тренер москвичей Доменико Тедеско обвинил сотрудников «Сочи» в расизме и национализме. Также Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

«Если судить по тем видео, которые были опубликованы, по информации, которая поступала нам непосредственно от участников встречи, в этом конфликте я полностью на стороне «Сочи». Я считаю, что поведение Доменико Тедеско было не совсем корректным. Игрок «Сочи» идёт поблагодарить за матч, а тренер начинает что-то кричать про деньги. Про какие деньги, при чём тут игрок «Сочи»? Я такое поведение главного тренера команды Премьер-Лиги не понимаю.

В словах тренера вратарей «Сочи» нет ничего обидного, никаких расистских высказывай, на мой взгляд, нет. А вот слова и поведение Доменико Тедеско, считаю, нужно рассмотреть комитету по этике РФС. Тем более что такое, скажем так, сверхэмоциональное, даже странное поведение мы замечаем за Тедеско не в первый раз. Вспоминается инцидент после победы над ЦСКА, когда он уж очень рьяно побежал обниматься с Виктором Гончаренко. Нужно уважать соперника, не важно, проиграл ты или выиграл», — цитирует Сайманова Sport24.