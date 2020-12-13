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Новое видео подтвердило, что Хинкеля ударили в район паха после матча с «Сочи»

Новое видео подтвердило, что Хинкеля ударили в район паха после матча с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

В телеграм-канале «КБ Телега» появилось новое видео, снятое камерами наблюдения в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил один из футболистов «Сочи». Также немецкий специалист утверждал, что сотрудники «Сочи» оскорбили его на национальной почве: тренеру было предложено уехать из России.

В свою очередь руководители «Сочи» обвинили Тедеско в чрезмерной эмоциональности и агрессии. Говорилось, что главный тренер «Спартака» отказался пожимать руку голкиперу «Сочи» Сослану Джанаеву и высказал ему претензии.

Появившееся видео подтверждает, что Тедеско и Джанаев пожали друг другу руки. При этом после рукопожатия Тедеско действительно высказывал претензии голкиперу.

Рукопожатие Тедеско и Джанаева

Рукопожатие Тедеско и Джанаева

Также на видео видно, как кто-то бьёт Хинкеля в область паха или живота. Тренер пытается добраться до обидчика, но его оттаскивают.

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