Новое видео подтвердило, что Хинкеля ударили в район паха после матча с «Сочи»

В телеграм-канале «КБ Телега» появилось новое видео, снятое камерами наблюдения в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил один из футболистов «Сочи». Также немецкий специалист утверждал, что сотрудники «Сочи» оскорбили его на национальной почве: тренеру было предложено уехать из России.
В свою очередь руководители «Сочи» обвинили Тедеско в чрезмерной эмоциональности и агрессии. Говорилось, что главный тренер «Спартака» отказался пожимать руку голкиперу «Сочи» Сослану Джанаеву и высказал ему претензии.
Появившееся видео подтверждает, что Тедеско и Джанаев пожали друг другу руки. При этом после рукопожатия Тедеско действительно высказывал претензии голкиперу.
Рукопожатие Тедеско и Джанаева
Также на видео видно, как кто-то бьёт Хинкеля в область паха или живота. Тренер пытается добраться до обидчика, но его оттаскивают.
- 13 декабря 2020
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:08
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:35
-
18:27
-
18:22
-
18:19
-
18:09
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:18
-
17:11
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:35
-
16:24
-
16:24
-
16:16
-
16:15