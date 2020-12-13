«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром» и возглавил турнирную таблицу Примеры

В Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» завершился матч 13-го тура испанской Примеры. «Реал Сосьедад» на своём поле сыграл вничью с «Эйбаром», встреча закончилась со счётом 1:1. На 20-й минуте Андер Берренечеа открыл счёт. Гости отыгрались в середине второго тайма благодаря голу Серхи Энрика.

«Реал Сосьедад» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры. При этом клуб из Сан-Себастьяна не побеждает уже в трёх последних матчах, баски трижды сыграли вничью. «Эйбар» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Ничейная серия «Эйбара» теперь насчитывает два матча.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с «Барселоной», а «Эйбар» будет принимать мадридский «Реал».