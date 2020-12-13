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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром» и возглавил турнирную таблицу Примеры

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром» и возглавил турнирную таблицу Примеры
Футбол / Испания 0

В Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» завершился матч 13-го тура испанской Примеры. «Реал Сосьедад» на своём поле сыграл вничью с «Эйбаром», встреча закончилась со счётом 1:1. На 20-й минуте Андер Берренечеа открыл счёт. Гости отыгрались в середине второго тайма благодаря голу Серхи Энрика.

«Реал Сосьедад» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры. При этом клуб из Сан-Себастьяна не побеждает уже в трёх последних матчах, баски трижды сыграли вничью. «Эйбар» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Ничейная серия «Эйбара» теперь насчитывает два матча.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с «Барселоной», а «Эйбар» будет принимать мадридский «Реал».

Испания - Примера. 13-й тур
13 декабря 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
Эйбар
Эйбар
1:0 Барренечеа – 20'   1:1 Энрик – 65'
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