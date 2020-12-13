Гол Малиновского помог «Аталанте» разгромить «Фиорентину»

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт открыл защитник «Аталанты» Робин Гозенс, ему ассистировал форвард Дуван Сапата. На 55-й минуте преимущество хозяев увеличил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой довёл счёт до разгромного, ему ассистировал защитник Берат Гьимшити.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук в матче участия не принимал.

«Аталанта» в 10 матчах набрала 17 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (9) занимает 17-е место.

Результаты других матчей Серии А:

«Болонья» — «Рома» — 1:5

«Наполи» — «Сампдория» — 2:1