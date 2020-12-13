«Фулхэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Ливерпуля» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Робинсон, Адарабиойо, Бобби Рид, Замбо Ангисса, Лемина, Лофтус-Чик, Лукман, Кавалейру.



Запасные: Родак, Брайан, Рим, Кейрни, Кебано, Камара, Х. Рид.



"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Матип, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Хендерсон, Фирмино, Мане, Салах.



Запасные: Келлехер, Филлипс, Н. Уильямс, Кен, Минамино, Окслейд-Чемберлен, Ориги.



Подопечные Юргена Клоппа набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.

Проморолик к матчу «Фулхэм» — «Ливерпуль»