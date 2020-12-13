«Тоттенхэм», сыграв вничью с «Кристал Пэлас», вышел в единоличные лидеры АПЛ

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне встречались «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч закончился вничью — 1:1.



Гости открыли счёт на 23-й минуте матча — Сон Хын Мин сделал передачу Гарри Кейну, который с 30 метров пробил по воротам соперника. Мяч полетел по центру, но вратарь хозяев Висенте Гуайта ошибся и не смог отразить не самый сложный удар.

Видео первого гола в матче

Это уже девятый гол 27-летнего англичанина в розыгрыше АПЛ сезона-2020/2021.

Хозяева отыгрались в самой концовке матча — на 81-й минуте. Полузащитник Эберечи Эзе со штрафного навесил во вратарскую точно во вратаря «шпор» Уго Льориса, однако тот неудачно отразил мяч перед собой, а набежавший Джеффри Шлупп на добивании установил окончательный счёт матча.

Видео ответного гола «Кристал Пэлас»

Это первый гол ганского защитника в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Жозе Моуринью набрали 25 очков и вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (17) — на 11-м месте.