Николич — о 0:5 от «Краснодара»: статистика матча ничего не значит

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал проигрыш в матче с «Краснодаром» (0:5).
«Мы сегодня многое подарили сопернику. «Краснодар» — сильная команда, играя против которой нельзя допускать такие грубые ошибки. Статистика матча ничего не значит. У нас примерно одинаковое количество ударов, одинаковое владение мячом, а результат разгромный. «Краснодар» — быстрая команда с качественным футболом, которой нельзя так просто дарить мячи. Соперник хорошо использовал пространство, развивал контратаки, всё это вылилось в очень плохой результат для нас. Нужно перетерпеть сейчас горечь поражения. Нормально, что команда чувствует себя плохо после пяти пропущенных мячей. Будем готовиться к последнему матчу. Игра с «Химками» также будет непростой», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 13 декабря 2020
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