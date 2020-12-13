Николич — о 0:5 от «Краснодара»: статистика матча ничего не значит

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал проигрыш в матче с «Краснодаром» (0:5).

«Мы сегодня многое подарили сопернику. «Краснодар» — сильная команда, играя против которой нельзя допускать такие грубые ошибки. Статистика матча ничего не значит. У нас примерно одинаковое количество ударов, одинаковое владение мячом, а результат разгромный. «Краснодар» — быстрая команда с качественным футболом, которой нельзя так просто дарить мячи. Соперник хорошо использовал пространство, развивал контратаки, всё это вылилось в очень плохой результат для нас. Нужно перетерпеть сейчас горечь поражения. Нормально, что команда чувствует себя плохо после пяти пропущенных мячей. Будем готовиться к последнему матчу. Игра с «Химками» также будет непростой», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.