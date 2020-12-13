Николич: «Локомотив» находится в нормальном физическом состоянии

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал состояние футболистов, принимавших участие в матче с «Краснодаром» (0:5).



«Против таких соперников, как «Краснодар», нужно всегда играть со 100-процентной концентрацией. Сегодня было допущено слишком много ошибок. Тяжело продолжать матч, пропустив такие глупые голы в первые десять минут.



Как комментировать пенальти? Я поговорил с судьёй в перерыве, всё нормально. Да, мы могли уйти на перерыв со счётом 2:1, но, увы, не смогли реализовать момент.



Команда находится в нормальном физическом состоянии. Очевидно, что на поле выходят только здоровые футболисты. Все, кто был готов, вышли на игру и попробовали сделать всё, что от них зависело, но сегодня не хватило концентрации», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Краснодар» разгромил «Локомотив» со счётом 5:0