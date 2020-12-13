Мусаев: с «Локомотивом» хорошо сыграли замены, концовка матча была за «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ с «Локомотив» (5:0).

«Мы ярко провели первый тайм, особенно первую его половину. Могли забивать ещё, но в концовке тайма у соперника была возможность отыграть один мяч. В начале второго тайма у «Локомотива» тоже были моменты, хотя у нас этих моментов было гораздо больше. Хорошо сыграли замены, концовка матча была за нами. Считаю, что мы заслужили эту победу.

У нас все игры принципиальные, это касается не только «Локомотива». Мы стараемся добиваться положительного результата в каждом матче, это не зависит от соперника. Считаю, что сегодня мы выглядели лучше «Локомотива». У нас было больше возможностей в плане замен, проведя которые мы усилили нашу игру. Матч на матч не приходится, сегодня всё могло закончиться с другим счётом. Соперник мог и имел шансы отыграться. Так сложилось сегодня, мы не знаем, как будет завтра.

У нас быстрая группа атаки. Мы неплохо пользовались свободными зонами, но мало забили, если говорить о первой части сезона. Конечно, мы могли забивать больше. Реализация должна быть выше.

А как можно быть психологически неготовым бороться за самые высокие места? Зачем тогда играть в футбол и выходить на поле? Разумеется, мы хотим добиться максимально хорошего результата, и мы всё для этого сделаем.

Что касается бурной реакции Кабеллы на замену, то это нормально, когда игрок недоволен своей заменой. Реми хочет играть, забивать и быть лидером, каковым он и является. В этом матче мы посчитали нужным добавить свежих футболистов в центр поля, потому что именно через центр у соперника стали складываться моменты.

Все замены были сделаны правильно. Хорошо сыграл Вильена, Классон удачно сместился в середину. Такая реакция — это рабочий момент, все хотят играть. Нужно уважать своих партнёров по команде и решения тренерского штаба», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.