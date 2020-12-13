«И тренера великого пусть заберут!» Таш Саркисян призвал Кикнадзе и Мещерякова к отставке

Известный актёр и ведущий Таш Саркисян отреагировал на поражение «Локомотива» в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 5:0.

«Может ли быть круче повод, чтобы руководство «Локомотива», которое продемонстрировало полную импотенцию, подало в отставку в полном составе?

Надеюсь, Кикнадзе и Мещеряков в понедельник избавят клуб от своего присутствия и заберут с собой этого великого тренера! Пусть берутся за ручки и, как говорят в вагонах дальнего следования: «Просьба покинуть состав!», — сказал Таш Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

«Краснодар» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (28) — на 7-м месте. В тройку лидеров турнира входят санкт-петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).