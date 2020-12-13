Отменённый пенальти и два удара через себя — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Рубин»
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с казанским «Рубином». Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершился победой гостей со счётом 1:0.
На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Рубина» Илья Самошников. Результативную передачу отдал полузащитник казанской команды Дарко Йевтич.
Во втором тайме арбитр долго разбирался с возможным пенальти в ворота «Рубина», но после видеопросмотра отменил своё решение о назначении 11-метрового.
Казанский «Рубин» набрал 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Тамбов» (12) — на предпоследнем, 15-м месте. Таким образом, «Тамбов» продлил безвыигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей.
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