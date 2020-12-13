«Фулхэм» неожиданно открыл счёт в матче с «Ливерпулем». Видео
В очередном матче воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Фулхэм» и «Ливерпуль». Матч проходит на домашнем стадионе «дачников» — «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Идёт 32-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Мерсисайдцы выбили мяч после подачи углового, однако подбор остался за хозяевами. Нападающий Бобби Рид получил пас на ход, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот — Алисон до мяча не дотянулся.
Это уже 4-й гол 27-летнего ямайца в нынешнем сезоне АПЛ.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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