Тирада Юргена Клоппа в адрес своих игроков после пропущенного мяча. Видео

В очередном матче воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Фулхэм» и «Ливерпуль». Матч проходит на домашнем стадионе «дачников» — «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Огорчил мерсисайдцев нападающий хозяев Бобби Рид после розыгрыша углового. Сразу после пропущенного мяча камеры выхватили главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который, размахивая руками, кричал на своих игроков.

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Подопечные Юргена Клоппа набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.