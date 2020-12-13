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Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Локомотив» — 5:0

«Краснодар» — «Локомотив»
Кикнадзе стоял у выхода, Крыховяк хватался за голову. Фото провала «Локо» в Краснодаре
Футбол / РПЛ 0

13 декабря в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» «Локомотив» потерпел разгромное поражение. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в своей истории в чемпионатах России. В матче 18-го тура РПЛ москвичи проиграли «Краснодару» со счётом 0:5.

Ранее антирекорд «Локомотива» был зафиксирован в ноябре 2015 года. Тогда «Кубань» обыграла «Локомотив» со счётом 6:2.

В то же время «Локомотив» повторил крупнейшее поражение во всех турнирах. В 1995 году «железнодорожники» проиграли «Баварии» со счётом 0:5.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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