Матвеев: играть тайм в меньшинстве очень сложно, но «Урал» выходил в атаки

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).



«Начали не очень хорошо. ЦСКА создавал моменты, оказывал давление. Предупреждали об этом. Начало второго тайма — удаление сыграло роль. Играть в меньшинстве тайм очень сложно, но хорошо оборонялись, выходили в атаки. Благодарен ребятам за эту ничью! Изменить что-то по ходу матча тяжело. Ребята почувствовали момент, что можно атаковать, и сравняли счёт", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.



На 12-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Илья Шкурин. Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев сравнял счёт на 31-й минуте. Нападающий «Урала» Павел Погребняк был удалён в начале второго тайма матча с ЦСКА. Никола Влашич вывел ЦСКА вперёд на 61-й минуте, реализовав пенальти. В концовке встречи Игорь Калинин сравнял счёт, забив ударом головой. На последних минутах за грубый фол был удалён Илья Шкурин.