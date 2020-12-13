Матвеев: играть тайм в меньшинстве очень сложно, но «Урал» выходил в атаки

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).
«Начали не очень хорошо. ЦСКА создавал моменты, оказывал давление. Предупреждали об этом. Начало второго тайма — удаление сыграло роль. Играть в меньшинстве тайм очень сложно, но хорошо оборонялись, выходили в атаки. Благодарен ребятам за эту ничью! Изменить что-то по ходу матча тяжело. Ребята почувствовали момент, что можно атаковать, и сравняли счёт", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
На 12-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Илья Шкурин. Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев сравнял счёт на 31-й минуте. Нападающий «Урала» Павел Погребняк был удалён в начале второго тайма матча с ЦСКА. Никола Влашич вывел ЦСКА вперёд на 61-й минуте, реализовав пенальти. В концовке встречи Игорь Калинин сравнял счёт, забив ударом головой. На последних минутах за грубый фол был удалён Илья Шкурин.
- 13 декабря 2020
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