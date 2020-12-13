Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

«Лестер» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Перес, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Ундер, Менди, Барнс, Прает, Ихеаначо.

«Брайтон»: Райан, Уайт, Джаханбакш, Велтман, Бёрн, Данк, Марч, Биссума, Гросс, Мопе, Уэлбек.

Запасные: Стил, Вебстер, Коннолли, Троссард, Альсате, Проппер, Мак Аллистер.

Подопечные Брендана Роджерса после 11 матчей набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.

Проморолик к матчу «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альион»

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020