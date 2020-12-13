«Лестер» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Перес, Варди.
Запасные: Уорд, Морган, Ундер, Менди, Барнс, Прает, Ихеаначо.
«Брайтон»: Райан, Уайт, Джаханбакш, Велтман, Бёрн, Данк, Марч, Биссума, Гросс, Мопе, Уэлбек.
Запасные: Стил, Вебстер, Коннолли, Троссард, Альсате, Проппер, Мак Аллистер.
Подопечные Брендана Роджерса после 11 матчей набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.
Проморолик к матчу «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альион»
- 13 декабря 2020
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