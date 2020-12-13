Гончаренко ответил на вопрос об отставке после матча ЦСКА — «Урал»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что не планирует уходить в отставку, несмотря на серию неудачных матчей. Сегодня, 13 декабря, ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счётом 2:2. При этом москвичи пропустили второй мяч уже в компенсированное время.

«Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть много причин, почему мы так блёкло выглядим. В любом случае моё будущее не тема для обсуждения», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА набрал 34 очка в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (20) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят также санкт-петербургский «Зенит» (38) и московский «Спартак» (35).